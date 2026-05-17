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將軍澳隧道公路私家車與電單車相撞 鐵騎士受傷倒臥圍欄旁

突發
更新時間：02:26 2026-05-17 HKT
發佈時間：02:26 2026-05-17 HKT

將軍澳發生交通意外。今日（16日）下午5時25分，一輛私家車沿將軍澳隧道公路向九龍方向行駛，當駛至近將軍澳游泳池對開時，與一輛電單車發生碰撞。

意外中，28歲姓余的男鐵騎士倒地，雙手擦傷及頸部扭傷，由救護車送往將軍澳醫院治理，送院時清醒。至於涉事私家車的37歲姓黃男司機則未有受傷，在現場協助警方調查。

根據網上流傳的片段顯示，意外發生後，鐵騎士倒臥在右邊行車線的圍欄旁，狀甚痛苦；私家車司機隨即下車察看傷者情況，並等待救援人員到場。期間，私家車司機協助搬開路中疑似電單車的後尾箱，讓其他車輛經過。受意外影響，現場往九龍方向的交通一度受阻。警方正進一步調查意外成因。

 

 

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