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慈雲山慈樂邨單位陷火海一貓喪生 疑電線短路肇禍

突發
更新時間：20:59 2026-05-16 HKT
發佈時間：20:15 2026-05-16 HKT

慈雲山發生火警。今日（16日）晚上7時47分，警方接獲多人報案，指慈樂邨樂誠樓一高層單位起火，冒出大量濃煙。根據網上圖片所見，現場火光熊熊，不斷噴出火舌，黑煙衝天。消防到場出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，最終在晚上8時19分將火救熄，事件中無人受傷，惟起火單位內有一隻貓喪生。人員調查後，相信是房間電線短路引致火警，其後燒着衣服肇禍。火警期間，大約有200名居民自行疏散，有人更帶同自己的寵物落樓逃生。

據了解，女戶主當時外出購物，兒子留在家中，惟睡房內的萬能插蘇短路起火冒煙，未幾更全屋煙霧瀰漫。戶主的兒子嘗試帶走飼養的貓咪，但遍尋不果，只好落樓逃生，其間更通知鄰居婆婆，一同離開。

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