青山發電廠運煤船男工人暈倒 送院後不治 中電：即時暫停相關工序

屯門發生工業意外。今日（16日）早上10時許，警方接獲報案，指一艘運煤船停泊在龍耀街一船位，其間一名55歲姓許男工人倒卧船上梯間，昏迷不醒。他被送往屯門醫院治理，其後被證實死亡，其死因有待驗屍後確定，警方將案件列作「工業意外」處理。

據了解，涉事運煤船由印尼出發將煤運送到香港，之後停泊在中電青山發電廠碼頭。事主今年1月開始受僱於一間外判公司，負責清理運煤船上的殘餘煤渣，工作時間為早上8時至下午5時。今日他負責清潔1號及4號船艙，其間與兩名工人在4號船艙的出入口等候主管指示，惟他突然失去蹤影。兩名工人到處搜索，發現他倒卧船艙管道內，昏迷不醒。消息指，他當時有佩戴安全帽、安全鞋、安全護目鏡及手套，身上沒有可疑傷勢。

中電發言人表示，今晨9時30分，中電青山發電廠承辦商工人在煤船甲板上等候開工期間，其中一名工人被發現在船倉通道內暈倒。現場人員及相關政府部門即時展開救援，並將工人送往醫院治療，及後證實不治。中電對該名承辦商工人不幸身故，深感哀痛，並向該名工人的家屬致以最深切的慰問，已即時派員到醫院了解及跟進情況，並向家屬致以慰問。中電對事件高度關注，已即時暫停所有相關工序並展開內部調查，並會全力配合相關政府部門的調查工作。