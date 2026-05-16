黃大仙美東邨重建地盤工業意外 男工人下顎撼工作平台 一度昏迷送院

黃大仙發生工業意外。今日（16日）下午4時許，警方接獲報案，指一名男工人於東頭村道180號美東邨（舊部分）公營房屋重建地盤工作期間受傷，昏迷不醒。救援人員到場將他送往伊利沙伯醫院搶救，其後回復清醒。

警方調查後，相信該名36歲姓薛男工人工作期間，其下顎擊中工作平台，案件列作「工業意外–有人意外受傷」。據了解，男工人當時正固定工作平台。

翻查資料，逾40年歷史的黃大仙美東邨鄰近九龍寨城公園，佔地約2萬平方米。美東邨原有4幢樓宇，其中美東樓、美寶樓兩座低矮樓宇被納入重建範圍，拆卸後在美仁樓和美德樓之間興建四幢三四十層的高樓，可提供約 2,800 個出租單位，預計2027年完成。