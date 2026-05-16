新西蘭南島自駕遊釀車禍　香港遊客兩死兩傷

新西蘭南島觀光名勝塞爾溫區發生兩死三傷車禍，一輛港人自駕遊的私家車昨（15日）午駛至塞爾溫區發生三車相撞事故，包括一輛貨櫃車，車上兩港人遊客當場傷重死亡，同車兩港人亦告受傷，由直升機急送基督城醫院。中國駐當地總領事館已敦促院方全力救治，並為傷者及家屬提供領事服務及協助。

事發於昨（15日）午1時12分，該自駕遊的私家車駛經南島塞爾溫區北拉卡亞路與一號公路交界時發生車禍，造成兩名港人遊客身亡，同車兩港人亦告受傷。據了解，三輛車發生連環相撞，其中一輛為貨櫃車及一輛私家車，事故造成兩死三傷，其中兩死者證實為香港遊客，當場傷重不治，其餘三名傷者傷勢從輕度到危急不等。消息稱，一人傷勢危殆，一人傷勢嚴重，第三名傷者傷勢中等。

鑑於情況嚴重，當地救援部門展開大規模應變，當地聖約翰救護機構即時派出急救小​​組、一名行動經理、兩部直升機和兩輛救護車趕赴現場，兩名傷勢較重的傷者由直升機急送基督城醫院。受事故影響，現場一度封閉近5小時，車輛需要改道，車龍長達1公里。

中國駐新西蘭克賴斯特徹奇總領館表示，新西蘭南島已進入秋冬季節，天氣多變，提醒自駕遊客切實提高安全意識，避免發生交通事故。

入境處表示，接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐克賴斯特徹奇總領事館（總領館）了解情況，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

港人新西蘭自駕遊發生多宗奪命車禍

新西蘭自駕遊方便，過去曾發生多宗奪命車禍，2018年8月，一名駐守大埔警署高級督察柯恩典在紐西蘭奧克蘭自駕遊，不幸遇車禍身亡，同車父母同告受傷送院。

2018年8月，柯恩典不幸遇車禍身亡。

2015年2月，渣打銀行高層李博正（Warren Lee）偕同妻兒往新西蘭自駕遊，駛至北島一條高速公路時失事越線，迎頭撼向一輛運木材貨車，李博正夫婦與女兒當場喪命，兒子重傷送院。

李博正一家在新西蘭自駕遊遇車禍。

2014年11月，退休不久的前消防處副消防總長張溢昌偕妻與另一對夫婦在新西蘭自駕遊，在南島奧塔哥中部(Otago)與貨車相撞，其妻與另一對夫婦不幸身亡。

2014年11月，張溢昌在新西蘭自駕遊出事。