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7旬翁尖沙咀追巴士 上車坐低暈倒 跌落地撞頭淌血亡

突發
更新時間：10:16 2026-05-16 HKT
發佈時間：10:16 2026-05-16 HKT

今(16日)早上8時50分，一部5號線（由富山邨來往尖沙咀碼頭）九巴，駛至香港科學館站頭，一名7旬老翁追巴士上車，老翁坐在左邊前排關愛座上，當巴士開行約100米後，老翁疑暈倒突向右跌落車廂中間通道，頭部著地淌血，昏迷不醒，車長獲悉後將車停在漆咸道南125號對開，報警求助。救護員到場將老翁送往伊利沙伯醫院，惜經搶救後不治。

據巴士上乘客表示，當時巴士正常車速，車廂通道遺下一灘鮮血，警方正調查事件。

九巴發言人回覆查詢時表示，今日上午約8時50分，九巴一輛載客巴士在科學館站上落客後，車長接獲乘客通知指懷疑有乘客身體不適暈倒。車長在安全情況下，將巴士停定及立即報警處理。救護員抵達現場將男乘客送院，九巴其後獲悉男乘客不治。九巴對事件感到難過，已派員向家屬致以深切慰問，會配合警方調查。

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