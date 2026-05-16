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葵涌道私家車猛撞停路中貨車 頂部削去司機倒臥路面 兩人受傷送院

突發
更新時間：07:32 2026-05-16 HKT
發佈時間：07:32 2026-05-16 HKT

葵涌道今日（16日）凌晨發生嚴重交通意外。一輛私家車在荔景邨對開疑收掣不及，猛撞一輛因工程受阻而停下的重型貨車。私家車損毀極其嚴重，車頂近乎全毀，車內一男一女受傷送院治理。

貨車遇工程受阻 隨後私家車撞上

事發於凌晨1時許，一輛重型貨車沿葵涌道向荃灣方向行駛，當駛至荔景邨對開時，由於右線及中線正進行道路工程，貨車無法直駛，被迫停在路中等待。此時，一輛隨後而至的私家車懷疑未有察覺前方路況，收掣不及直撞貨車車尾。

私家車右邊車身嚴重變形，車頂更被削至近乎完全毀爛，零件及車門散落一地。Facebook@PeterChu
私家車右邊車身嚴重變形，車頂更被削至近乎完全毀爛，零件及車門散落一地。Facebook@PeterChu
受意外影響，葵涌道往荃灣方向的部分行車線一度需要封閉，交通受阻。fb@突發馬路車CAM大全
受意外影響，葵涌道往荃灣方向的部分行車線一度需要封閉，交通受阻。fb@突發馬路車CAM大全

救護員接報趕至，發現私家車上32歲譚姓男司機頭部及肩部受傷，36歲劉姓女乘客則手部受傷。兩人送院時清醒，被送往瑪嘉烈醫院接受進一步治理。

私家車變形如廢鐵 司機一度倒臥路面

根據網上流傳的意外片段顯示，涉事貨車車尾僅輕微受損，惟私家車的撞擊力極大，車體儼如廢鐵。私家車右邊車身嚴重變形，車頂更被削至近乎完全毀爛，零件及車門散落一地。影片中可見一名身穿橙色上衣的男子倒臥在車旁路面，相信是受傷司機，其身旁有一名女子及一名身穿反光衣的人員協助。

現場一度交通擠塞 凌晨解封

受意外影響，葵涌道往荃灣方向的部分行車線一度需要封閉，交通受阻。運輸署於凌晨2時44分宣布，涉事路段的封閉行車線已經解封。警方正調查意外原因，包括是否有人超速或忽視前方工程警示。

 

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