Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛頭角車禍｜七旬的士司機被暫控4宗罪 下周四觀塘裁判法院提堂

突發
更新時間：23:05 2026-05-15 HKT
發佈時間：23:05 2026-05-15 HKT

牛頭角彩霞道及振華道交界前日（13日）發生致命交通意外，一名70歲的士司機落斜時疑失控剷上行人路，導致1死4傷。警方指被捕的70歲的士司機已被暫控1項「危險駕駛引致他人死亡」罪及3項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件將於下周四（5月21日）上午於觀塘裁判法院提堂。

相關新聞 : 牛頭角車禍│死者任職明愛牛頭角牙科診所 同事獻花悼念 明愛：深感哀痛

網上流出事發一刻「車Cam」片段顯示，涉事的士沿振華道第2線落斜行駛，當駛至彎位時，未有根據路線指示右轉彩霞道，直衝向彩霞道近休憩處一帶行人路。當時路旁有一名途人等待過路，的士與其擦身而過後，猛撞向花槽石壆，的士車尾隨即彈起並發出一聲巨響。

有途人見狀即時掉頭急步離開，險被撞中市民慌忙回望。「車Cam」隨即傳出有人受驚尖叫。有人稱：「呢架車真係離晒譜！」亦有女聲高呼：「慘啊！」

車禍現場花槽石壆碎裂，有市民帶同鮮花，放置在休憩處的花槽石壆旁邊悼念。有的更寫卡片表達哀思：「希望逝者能夠早日安息」。其中一名獻花女子眼泛淚光，她表示是死者同事，指死者在明愛牙科診所工作逾10年，形容她「好好人」，當時與同事午膳後返公司途中不幸遇上意外。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
6小時前
央視4.7億港元奪世界盃轉播權。 美聯社
01:10
世界盃2026｜央視獲轉播權 版權費4.7億港元
即時國際
5小時前
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
4小時前
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
影視圈
5小時前
黃嘉雯人美心善，或能把好運帶給周日兩匹愛駒。（相片來源：黃嘉雯ig）
黃嘉雯周日兩駒出賽
馬圈快訊
11小時前
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
食用安全
16小時前
温嵐「敗血性休克」急送ICU搶救全面停工 吳宗憲哽咽受訪 群星集氣
温嵐「敗血性休克」急送ICU搶救全面停工 吳宗憲哽咽受訪 群星集氣
影視圈
6小時前
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
影視圈
13小時前
特朗普結束訪華行程。路透社
02:02
特朗普訪華︱特朗普登空軍一號離華 外長王毅機場送行︱不斷更新
大國外交
9小時前
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
00:48
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
影視圈
10小時前