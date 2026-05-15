牛頭角車禍｜七旬的士司機被暫控4宗罪 下周四觀塘裁判法院提堂

牛頭角彩霞道及振華道交界前日（13日）發生致命交通意外，一名70歲的士司機落斜時疑失控剷上行人路，導致1死4傷。警方指被捕的70歲的士司機已被暫控1項「危險駕駛引致他人死亡」罪及3項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件將於下周四（5月21日）上午於觀塘裁判法院提堂。

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網上流出事發一刻「車Cam」片段顯示，涉事的士沿振華道第2線落斜行駛，當駛至彎位時，未有根據路線指示右轉彩霞道，直衝向彩霞道近休憩處一帶行人路。當時路旁有一名途人等待過路，的士與其擦身而過後，猛撞向花槽石壆，的士車尾隨即彈起並發出一聲巨響。

有途人見狀即時掉頭急步離開，險被撞中市民慌忙回望。「車Cam」隨即傳出有人受驚尖叫。有人稱：「呢架車真係離晒譜！」亦有女聲高呼：「慘啊！」

車禍現場花槽石壆碎裂，有市民帶同鮮花，放置在休憩處的花槽石壆旁邊悼念。有的更寫卡片表達哀思：「希望逝者能夠早日安息」。其中一名獻花女子眼泛淚光，她表示是死者同事，指死者在明愛牙科診所工作逾10年，形容她「好好人」，當時與同事午膳後返公司途中不幸遇上意外。