赤柱浪琴園奪命工傷｜發展局：即時停止涉事承建商投標資格

赤柱浪琴園5月4日發生致命工業意外，一名工人維修升降機期間被從高處墮下的金屬部件擊中，頭和手部重創，當場身亡。發展局發言人今日（15日）表示，涉事承建商是發展局認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊內的承建商，已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時停止其工務工程升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置類別的投標資格。

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發展局指作為政府工務工程服務採購方，一向十分重視名冊內的承建商在其轄下所有建築工地（不論是政府工務工程建築工地與否）的安全表現。局方今日已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時停止其工務工程升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置類別的投標資格。承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關停止投標資格的規管行動不單適用於停止投標資格期內的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

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勞工處現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長停止投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。