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退休者遭偽專家詐騙投資USDC 開設錢包連假網 1年失$2500萬

突發
更新時間：12:25 2026-05-15 HKT
發佈時間：12:25 2026-05-15 HKT

警方在過去一周接報超過81宗網上投資騙案。當中一宗案件的受害人被騙長達一年，總損失超過 2,500萬港元。一名退休人士誤信偽冒「投資專家」，按指示「投資」加密貨幣USDC（美元穩定幣），被誘導下載 SafePal App 並開設冷錢包。一年內，受害人多次在實體加密貨幣找換店將現金兌換成 USDC 並存入錢包。

其後騙徒傳送假網站連結，指示受害人將錢包「連接」至該網。受害人在操作過程中，已授權該假網站將錢包內的USDC 轉走，但他仍毫不知情。直到最近，騙徒再誘使受害人使用網上銀行轉賬數十萬港元。銀行偵測到戶口有可疑，通知反詐騙協調中心介入，始揭發騙案。

警方留意到該假網站域名怪異，且不斷彈出「連接錢包」要求。警方提醒市民，若對方要求你用錢包 App 內置瀏覽器連結不知名網站，很有可能是想騙取授權或錢包金鑰，悄悄轉走資產。

投資前，除了向官方機構查詢外，亦可在守網者網站（https://CyberDefender.hk) 用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址，一 check 便知有無伏。

下載防騙視伏APP
https://cyberdefender.hk/scameterplus/

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