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內地男疑聲稱來港輕生 警趕至金鐘麥當勞截獲 檢易燃液體打火機

突發
更新時間：22:16 2026-05-14 HKT
發佈時間：22:16 2026-05-14 HKT

警方表示，早前留意到有人在社交網站透露計劃到香港自殺。經調查後，警員今日（5月14日）中午約12時半於金鐘道麥當勞內，發現一名34歲內地男子，並從其身上檢獲一個打火機和懷疑易燃液體。

網上圖片所見，男子被捕時大批食客在旁圍觀，有警員身穿戰術背心。目擊者稱男子被捕時「好冷靜，完全冇反抗」。

涉案內地男子涉嫌「管有任何物品意圖摧毁或損壞財產」被捕，正被警方扣查。案件由港島總區重案組跟進。案件中無人受傷，毋須疏散。

警到場截獲，大批食客圍觀。Threads：ctb_route.41a（YOUTUBE：HKtranschola）
警到場截獲，大批食客圍觀。Threads：ctb_route.41a（YOUTUBE：HKtranschola）

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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