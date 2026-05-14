內地男投資虛擬貨幣損失50萬人民幣 來港擬自焚引關注

警方表示，早前留意到有人在社交網站透露計劃到香港自殺。經調查後，警員於周四（5月14日）中午約12時半於金鐘道麥當勞內，發現一名34歲姓李內地男子，並從其身上檢獲一個打火機和兩樽易燃液體。

網上圖片所見，男子被捕時大批食客在旁圍觀，有警員身穿戰術背心。目擊者稱男子被捕時「好冷靜，完全冇反抗」。

涉案內地男子涉嫌「管有任何物品意圖摧毁或損壞財產」被捕，正被警方扣查。案件由港島總區重案組跟進。案件中無人受傷，毋須疏散。

警到場截獲，大批食客圍觀。Threads：ctb_route.41a（YOUTUBE：HKtranschola）

據了解，被捕人於2026年2月至5月期間，於一個虛擬貨幣交易平台 進行投資，但其後損失約50萬人民幣，此後，他不斷在平台投訴。

本月14日早上，該平台留意到被捕人的帖文得知他到達香港及他在香港的行程，而且打算自殺，該平台報警求助。據悉，被捕男子於13日抵港，打算於麥當勞午餐後到香港公園自焚，欲引起社會關注。警員其後於上址尋找到被捕人及兩樽易燃液體，將他拘捕。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service