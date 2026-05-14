西貢海下村屋82歲英籍翁燒炭亡 據悉為警務處前高級助理處長歐敏治

西貢海下路一村屋，周二（5月12日）晚上一名82歲英籍男住客燒炭昏迷，送院搶救不治。據悉，死者為警務處前高級助理處長歐敏治（David Toby Emmet），他曾服務警隊34年，退休後久居西貢，熱心本地文化，惟近些年受癌患困擾。歐的子女已發布訃告，對其離世深表哀痛。

消息指，歐敏治（David Toby Emmet）服務香港警隊長達34年，1994年獲任為警務處高級助理處長，至1997年初退休，當年授勳獲MBE勳銜。翻查傳媒報道，歐敏治退休後繼續在香港西貢定居，曾參與活化白沙澳一座客家村落古宅，不但斥資更親自落手，逐漸將古宅修繕成渡假屋及小型博物館，為當地村民所津津樂道。

警務處前高級助理處長歐敏治（David Toby Emmet）離世。《警聲》資料圖片

據了解，歐敏治近些年患癌，需要長期服藥覆診，日常生活由家傭照顧。據家傭供述，事發當日傍晚6時許，歐在家中客廳看電視，未見異樣。至晚上近11時，家傭發現有煙從歐的睡房有煙冒出，大驚報案求助。警方及救護人員趕至，發現歐倒卧床上昏迷，旁邊有一盆燒過的炭，隨即將他送往將軍澳醫院搶救，可惜回天乏術。

警方於現場發現遺書，顯示死者因病輕生。歐敏治的子女透過西貢地區傳媒發訃告，表示對父親離世感到無比哀痛，稱父親已抗癌多年，人們將懷念他的堅強、毅力和關愛。

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歐敏治居住於西貢海下。資料圖片

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歐敏治被送往將軍澳醫院搶救，可惜最終不治。資料圖片