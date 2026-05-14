青馬管制區密斗貨車釀三車串燒 男職員重創不治 另有5人受傷

青馬大橋對開發生嚴重交通意外。今（14日）午5時許，一輛速遞公司密斗貨車沿青馬大橋往九龍方向行駛，彎位落橋期間懷疑收掣不及，從後猛撼一輛工程車，再推前撞及另一輛七人車釀成三車串燒。意外造成6人受傷，其中一名男傷者（55歲）為青馬管制區職員，他在地面捱撞重傷昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救，惜告不治。

據了解，當時一輛七人車懷疑因故障被迫停在路旁，青馬管制區其後派出工程車到場，職員落地提供協助，殊料遭遇橫禍，送院不治；至於其餘5名傷者相信均為七人車人士，同送院治理。

現場所見，工程車車尾凹陷變形，車頭撞及鐵欄，車內安全氣袋彈出，滿地碎片。事後，大批警員分別在現場及到醫院跟進，向貨車司機及七人車上傷者了解意外詳情。

網上流傳有途經駕駛人士拍到現場情況，片主將車輛駛前時，赫見貨車車底有一具人形物體，懷疑有人在意外中被捲入車底，片主驚叫：「(個人)郁都唔郁呀𠵱家」。

受車禍影響期間，由青嶼幹線(青馬大橋)通往南灣隧道的支路近青衣西北交匯處的全線封閉，上址交通擠塞，青嶼幹線下層(往九龍方向)需要開放。