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警西貢打擊海路販毒拘3南亞漢 檢半噸大麻值近億元 3年最大宗

突發
更新時間：16:23 2026-05-14 HKT
發佈時間：16:23 2026-05-14 HKT

警隊一直致力從源頭打擊毒品，毒品調查科昨日（5月13日）在西貢成功打擊一個海路走私販毒集團，從源頭堵截約511.5公斤、值約9870萬元的懷疑大麻花入境，並拘捕3名南亞裔男子（25至34歲）。警方稱，這是自2023年以來，警隊錄得最大宗的大麻檢獲案件。

毒品調查科總督察林柏喬表示，警方經過情報分析後，針對調查一個利用本港沿海據點上岸交收的海路走私販毒集團。時機成熟後，探員昨日在西貢收網。昨日清晨，探員在大網仔路一沙灘發現三名南亞裔男子，趁天黑將多袋紅白藍膠袋由沙灘搬至馬路邊。有見及此，探員隨即表明身份，上前拘捕3男，3男一度反抗但最終被制服。警員其後在現場25個紅白藍膠袋內，檢獲上述一批共764包真空包裝的大麻花。

據悉被捕3男（25至34歲）均報稱無業，其中一人為巴基斯坦裔、持有香港身份證；其餘兩人為印度裔及巴基斯坦裔、持有「行街紙」。三男相信為販毒集團骨幹，負責接收派發毒品，其中一人甚至擔任招募角色。他們正被扣查，將被控「販運危險藥物」罪名，案件將於明日（5月15日）在觀塘裁判法院提堂。警方仍在追查案件，包括毒品來源，不排除有更多人被捕。

毒品調查科署理高級警司梁賀銘稱，根據調查，這批大麻將預料供應本地市場，倘若毒品成功流入社區，後果不堪設想。這次行動成功從源頭堵截毒品，重重打擊本地一個毒品供應渠道，保障市民的健康，尤其是保護青少年免受毒害。

警方破獲3年最大宗大麻販毒案。楊偉亨攝
警方破獲3年最大宗大麻販毒案。楊偉亨攝

警方又注意到販毒集團企圖利用本港偏遠沿海地區，例如是是次案件中的人煙稀少沙灘，並選擇清晨時分安排毒品上岸，企圖提高執法難度。不過警方強調，無論罪犯尋找的地點如何隱蔽，或以任何形式去掩飾，最終也難逃警隊執法，警告任何參與販毒人士，最終只會自毀前程，也要承擔嚴重法律後果。

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