白牌車｜警方東九龍及新界南接連「放蛇」打擊 一日4司機落網

東九龍總區交通部執行及管制組人員，今日（5月14日）上午在區內喬裝乘客，成功截獲兩輛懷疑涉及非法載客取酬的私家車。兩名分別34及52歲的本地男司機，分別在將軍澳及牛頭角涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」被捕。他們正被扣查，涉案兩車亦已被扣留調查作進一步檢驗。

同日，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員於荃灣區亦喬裝乘客，截獲兩輛懷疑涉及非法載客取酬的私家車。經調查後，兩名分別45及63歲本地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」，警方將會發出傳票票控他們上述罪行，上述兩車已被扣留作進一步檢驗。

警方呼籲市民，出行時應選擇合法公共交通工具。如搭乘相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有保障。

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可判處罰款1萬元及監禁6個月，再次干犯則可被處罰2.5萬元及監禁12個月。