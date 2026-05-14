牛頭角車禍│死者任職明愛牛頭角牙科診所 同事獻花悼念 明愛：深感哀痛

釀成1死4傷的牛頭角奪命車禍，31歲姓徐女子不幸右腳被軋斷，目前情況仍然危殆。據了解，徐與死者均為明愛牛頭角牙科診所職員，香港明愛今（14日）晨在官網發表聲明，對事件深感哀痛，並向逝者家屬致以最深切的慰問。此外，車禍現場仍被圍封，有市民及死者同事獻花致祭，悼念死者。

香港明愛表示，昨天牛頭角彩霞道休憩處對開發生了一宗致命的交通意外，明愛牛頭角牙科診所的一名牙科手術助理在事故中不幸離世，另一名職員亦身受重傷，目前正在醫院接受治療。明愛又指，兩名職員是香港明愛大家庭的重要一員，對此深感哀痛，並向逝者家屬致以最深切的慰問。意外發生後，明愛團隊及社工已立即前往醫院，全力支援傷者及亡者家屬所需的協助。同時，明愛亦會為其他受影響的職員提供心理輔導及情緒支援，陪伴他們度過這段艱難時刻，共同面對失去同袍的悲痛。

同事稱死者「好好人，好肯幫同事」

另外，彩霞道近振華道交界的彩霞道休憩處入口的車禍現場，花槽石壆碎裂，足見的士撞擊力之大，現場仍被圍封，有市民獻上多束鮮花，默默放置在休憩處的花槽石壆旁邊悼念，有的更寫咭表達哀思：「希望逝者能夠早日安息」。

一名女子中午到來獻花，雙眼帶點淚光，她表示是死者同事，同在明愛牙科診所任職，死者在明愛牙科診所工作十多年，形容死者「好好人，好肯幫同事，幫公司」，當時與另一同事午膳後返公司途中不幸遇意外。

右腳被軋斷的姓徐（31歲）女傷者，目前情況仍然危殆，仍在伊利沙伯醫院留醫。下午，數名家屬及親友包括徐的男友在病房外守候，各人憂心忡忡。另姓楊（62歲）及姓馬（62歲）夫婦均情況嚴重，姓吳（70歲）的士司機情況穩定。

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