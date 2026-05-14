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猜猜我是誰│深水埗警區拘10男女涉呃逾300萬元 揭騙徒新招指示長者搭的士交錢 目的地蒙在鼓裏

突發
更新時間：12:20 2026-05-14 HKT
發佈時間：12:20 2026-05-14 HKT

警方發現深水埗警區內電話騙案有上升趨勢，受害人往往是長者，騙徒更以嶄新手法，指示長者乘坐的士前往交付騙款，但過程中要求長者將電話交給的士司機，再由騙徒直接將目的地告知司機，令長者被蒙在鼓裏。警方經情報分析及調查後，鎖定涉案的詐騙集團，並以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕10名男女，涉及總金額超過300萬元。

警方深水埗警區刑事部總督察黃泳洪在記者會指出，今年首季警方錄得9,400多宗騙案，當中約有1,200名長者及退休人士被騙，按年升三成，損失金額達5.3億元。深水埗警區亦留意到自今年4月起，區內發生的電話騙案有上升趨勢，受害人主要是長者。騙徒會致電給長者，訛稱是他們的家人，並以各種藉口騙取金錢。當中有數宗案件的受騙長者，年齡更加超過90歲 。

深水埗警區刑事部就這些騙案作出分析，經深入調查及情報搜集後，鎖定一個涉及全港各區電話騙案的犯罪集團，並於上月22日至本月12日採取行動，共拘捕10名中國籍人士，包括9男1女，年齡介乎27至41歲。

深水埗警區情報組主管督察陳靜怡表示，針對相關電話騙案，深水埗警區刑事部先後於上月22日、23日及30日，拘捕3名屬於同一個犯罪集團的中國籍男子。其中一人的角色是負責操控及監察收錢過程的集團骨幹成員，另外兩人則是負責向長者收取騙款的集團成員。其後，深水埗警區情報組繼續進行情報搜集及詳細分析，並翻查大量閉路電視片段，包括「銳眼」計劃所安裝的閉路電視系統，鎖定電話騙案集團的成員身份。

調查發現，該集團成員會在長者手中收取騙款後，隨即前往買賣虛擬貨幣的商店，用騙款購買虛擬貨幣，並存入指定的電子錢包，以此增加警方追查難度。此外，警方亦發現該集團的騙徒在大部分案件中，會指示長者乘坐的士，並要求長者將電話交給的士司機，再由騙徒在電話中將目的地直接告知司機。透過這種方式，長者往往不清楚自己最終前往哪裏交付騙款，令警方事後追查變得更加困難。

深水埗警區刑事部聯同深水埗分區及長沙灣分區特遣隊人員，於本月8日展開一連串拘捕行動，以涉嫌「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕7名電話騙案集團成員，包括6男1女。他們的角色分別是4名負責收取騙款並存入電子錢包的集團骨幹成員，以及3名負責操控並監察收款過程的集團骨幹成員。行動中警方共檢獲17.05萬現金，案件已交由深水埗警區重案組第二隊調查。早前，10名被捕人分別被暫
控「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪，並已於西九龍裁判法院提堂。

深水埗警區刑事部總督察黃泳洪（中）、深水埗警區情報組主管督察陳靜怡（左），及商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察洪琦琦。
深水埗警區刑事部總督察黃泳洪（中）、深水埗警區情報組主管督察陳靜怡（左），及商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察洪琦琦。

商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察洪琦琦指出，根據警方數字，今年1月至3月全港共錄得9,427宗詐騙案，宗數與去年同期相若；但總損失金額達18.5億元，當中接近3億元的損失來自60歲或以上的長者群體。電話騙案方面，首季共錄得2,097宗，較去年同期大幅上升88.1%，相關損失金額亦較去年同期增加超過一倍，達4.819億元 。

長者受害人的情況方面，今年首季錄得1,264名受騙長者，較去年同期增加312人；相關損失共5.3億元，按年大幅增加2.4億元。當中超過6成，即788名長者受害人涉及電話騙案，損失金額達1.87億元。升幅主要來自「猜猜我是誰」類型騙案，共錄得460宗，較去年同期上升1.5倍，損失金額達3,100萬元 

洪琦琦稱，針對長者受騙情況，警方於本年度會持續加強針對長者的防騙宣傳及教育工作，將透過社區網路及長者常用的服務平台，加強針對性的防騙教育，務求令相關資訊更直接、 更有效地傳遞予長者群體，提高他們的防騙意識。

警方特別針對騙徒指示受害人乘坐的士，前往不同地點交收騙款的手法，亦會進一步加強跨界別協作，並將與香港的士商會合作，為的士司機們舉辦防騙講座，加強他們對最新電話騙案手法的認識及警覺性；期望的士司機們在接載乘客期間，如察覺到乘客行為或對話涉及可疑情況，能及早提醒乘客可能面對的受騙風險，並鼓勵他們報警求助。

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