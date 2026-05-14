Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：「呢架車真係離曬譜！」｜車Cam直擊

突發
更新時間：01:00 2026-05-14 HKT
發佈時間：01:00 2026-05-14 HKT

牛頭角周三（13日）發生奪命交通意外，一輛的士於彩霞道及振華道交界失控剷上行人路，撞倒兩名女途人，造成1死1命危。網上流出一段車Cam片段，拍下事發一刻，顯示涉事的士沿斜路高速駛至彎位時，疑未有轉彎，直衝向行人過路處。

從網上流傳的車Cam片段可見，拍攝片段的車輛當時因紅燈停在彩霞道及振華道交界燈位，前方有一輛的士亦停下。涉事的士沿振華道第二線落斜行駛，的士駛至彎位時，疑未有根據路線指示右轉入彩霞道，失控直衝向彩霞道近休憩處一帶行人路，高速撞向石壆後的士車尾彈起，發出一聲巨響。現場有途人見狀即時掉頭急步離開，亦有一名準備橫過馬路的市民險被撞中，慌忙停步閃避。片段其後傳出一下猛烈撞擊聲，現場有人受驚尖叫。有目擊者稱：「呢架車真係離曬譜！」，亦有女目擊者高呼：「慘啊！」

消息指，被撞兩名女途人均為本地人，為同事關係，於屯門醫院任職牙科助護。其中38歲女傷者被撞至雙腳嚴重受創，送往聯合醫院後證實不治；31歲女傷者右腳重創，一度被撞斷，目前仍於伊利沙伯醫院留醫搶救。

事發於周三下午約1時50分，70歲姓吳男司機駕駛的士沿振華道落斜，駛至彩霞道3號近振華道交界休憩處時失控剷上行人路，撞倒兩名女途人。司機事後報稱胸口痛，清醒送院治理，並通過酒精測試。他向警方表示，當時懷疑的士煞車系統失靈。車上一對分別62歲及61歲夫婦乘客亦受輕傷，同需送院治理。

警方其後以涉嫌危險駕駛引致他人死亡拘捕該名70歲男司機，現正扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進案件，並呼籲目擊者或有資料人士致電3661 0277與調查人員聯絡。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
01:38
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
突發
3小時前
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
4小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
8小時前
美國總統特朗普抵達北京開始訪華。
01:03
特朗普訪華︱團隊抵達下榻酒店 逾百人圍觀車隊駛過︱持續更新
大國外交
2小時前
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
影視圈
8小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
15小時前
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
9小時前
流感殺到 旅遊達人梁芷珮確診甲流　「醫生話而家社區爆發緊！」附9大症狀及預防方法
醫生教室
11小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
01:38
牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 7旬司機及兩乘客同送院
突發
10小時前