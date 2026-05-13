澳門休班消防兩度潛入大廈梯間自瀆 遭12歲女童撞破 落網後稱一時衝動

澳門一名35歲男子，涉嫌連續兩日潛入住宅大廈的公共樓梯間自瀆，被年僅12歲女童撞破。當地警方經過調查後鎖定疑犯並將他拘捕，其後揭發涉案男子為當地保安部隊（即紀律部隊）休班人員。當地消防局其後發新聞稿，證實一名休班消防涉案，已將其停職，並會追究紀律責任。

事發於上周二（5月5日）中午12時許，12歲女童放學，準備返回沙梨頭區住所午膳，從大廈一樓步行至二樓梯間平台時，赫見涉案男子自瀆。女童驚慌逃離現場並告知家人，家人其後報警求助。澳門司警接手調查後，發現涉案疑犯曾在事發前一日（5月4日），在同區另一大廈梯間作同樣行為。司警調查人員勘查兩處梯間，提取到涉案男子遺留痕跡並送檢。

至昨日（5月12日）上午，澳門司警鎖定疑犯身分，並到其工作地點將他截獲。經查，涉案男子未當地保安部隊的休班人員，聲稱因一時衝動，隨機進入未鎖鐵閘大廈，在公眾梯間自瀆。疑犯因涉嫌觸犯對兒童的性侵犯罪，目前被移送檢察院偵辦。

澳門消防局證實一名現職休班消防人員觸犯對兒童的性侵犯罪。澳門消防局資料圖片

澳門消防局今日（5月13日）發新聞稿，證實一名現職休班消防人員觸犯對兒童的性侵犯罪。澳門消防局對於有人員涉嫌違反法律，表示高度關注，並深感遺憾，重申一直重視人員的紀律操守。就有關事件，當地消防局已開立紀律程序，並對該名消防人員採取防範性停職措施，將依法追究紀律責任。

澳門消防局續指，領導層已即時責令加強轄下人員的品德教育及監管，嚴肅提醒無論在任何時候都必須嚴守法紀，恪守職業道德，維護部隊聲譽，全體人員應以此為鑑，切勿以身試法。當地消防局十分重視轄下人員道德操守和守法意識，強調對於任何違法違紀行為定必嚴肅處理、依法懲處，絕不姑息。