聖保羅男女中學15歲男生課室煮即熱火鍋 程序錯誤釀爆炸燙傷 連累9同學送院

中半山麥當勞道33號聖保羅男女中學，今日（5月13日）下午3時許有人報案，表示有即熱包懷疑使用期間意外爆炸。救護員接報趕至時，有兩名男女學生懷疑被燙傷，另有5男3女學生耳鳴不適，均清醒獲救護車送律敦治醫院治理。目前意外原因仍在調查。

據了解，事發於今日下午1時許午膳時間，一名15歲男生在課室加熱即食火鍋麵，其間懷疑程序錯誤，導致加熱包爆炸。男生自己左手腕及左胸燙傷，附近一名15歲女生亦被濺中眼部不適，而課室另有8名同學則因爆炸巨響而耳鳴。

副校長其後得悉事件，決定報警求助。其中被燙傷兩名男女學生被送往瑪麗醫院治理，而其他耳鳴傷者則被送往律敦治醫院治理。

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