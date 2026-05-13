警搗毒品儲存倉及製毒工場 檢冰毒大麻花拘1男

警方前日(11日)展開反毒品行動，以「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪拘捕一名40歲男子，並檢獲約2.5公斤懷疑冰毒、11公升懷疑液態冰毒、300克懷疑大麻花及大量製毒工具，市值共約670萬港元。

警方展示檢獲的冰毒及大麻花毒品。

東九龍總區反三合會行動組高級督察黃煜程講述案情。

東九龍總區反三合會行動組高級督察黃煜程講述案情時表示，該組於前日（11日）進行一個反毒品拘捕行動，分別在大埔區搗破一個製毒工場及在深水埗區搗破一個毒品儲存倉，並拘捕一名40歲非華裔男子。

探員在本周一傍晚，於深水埗一個唐樓單位截獲一名非華裔男子，其後探員隨即進入其單位進行突擊搜查，經搜查後發現單位內藏有大約2.5公斤懷疑冰毒，大約300克懷疑大麻花，以及大量用作包裝毒品的工具及電子磅等。

稍後探員帶同該男子前往大埔區一個約300呎村屋單位進行突擊搜查。單位內發現有多個容器，包括水壺、膠盤，裝有共約11公升懷疑液態冰毒，已使用過用作加熱毒品的器皿，以及大量包裝工具。警方相信上址為一個冰毒製造工場。隨即以製造危險藥物罪名拘捕該男子。

被捕的非華裔嘅男子，持擔保書俗稱行街紙，報稱無業，現正被警方扣查，將會被暫控販運危險藥物及製造危險藥物，案件將於明日(14日)於觀塘裁判法院提堂。

警方相信係今次的行動，已經成功切斷有關販毒集團的供應鏈，及阻截毒品流入市面，成功瓦解一個活躍本港的販毒集團，警方亦會積極繼續追查毒品的來源 。

警方重申，販運危險藥物是非常嚴重的罪行。根據香港法例第134章危險藥物條例， 一經定罪，最高可以罰款港幣500萬元及被判終身監禁。市民切勿以身試法。