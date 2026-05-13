Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑執拾︱居民哽咽訴百般滋味在心頭 願早日獲安排長遠居所

突發
更新時間：14:55 2026-05-13 HKT
發佈時間：14:55 2026-05-13 HKT

大埔宏福苑五級大火慘劇發生半年，早前7幢災廈居民分三輪上樓執拾後，大廈中唯一沒被大火波及的宏志閣，居民自去年12月首次上樓後，今日（13日）至下周日( 17日），獲批第二度上樓執拾物件。其中住六樓的林女士偕兩子女執拾後，坦言「百般滋味在心頭」，「個心好沉重，點都放唔得低！」

林女士由於家園新裝修過，屋內有很多家具及電器都是新購的，今次未能搬走，「希望政府盡快安排新居所，有長遠住所安居，就安排搬運公司，到時可車走啲新電器家具。」她今次帶走的都是駕駛工作時獲得獎項，包括安全獎、服務獎以及26年來工作生涯的紀念品。

她哽咽道，「執就執唔晒，始終幾十年嘅家，乜嘢都喺度，乜都想拎走，依家只係剩返啲回憶！」她想再上樓執拾，但要等政府落實安排居民長遠居所。她自言會將業權賣予政府，「我依家個腦其實好混亂，我想快啲畀我哋安頓好，我都退休啦，唔想咁挑剔，估唔到人算不如天算，希望安排到新居所。 」

宏志閣7樓居民張先生從事五金行業，今日下午他返回單位執拾時表示，上次上樓以執拾證件為主，而今次則主要執拾謀生工具，包括鑽床和鋸床等。談及日後居住安排，張先生坦言不想重返宏志閣單位居住，「伶伶丁丁得一棟，好多嘢都要重新整，拆（樓）又大塵，加上而家個收購價都差唔多，咪自己選擇過另一個地方」。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
01:53
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
15小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
18小時前
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為樂風集團創辦人周佩賢
01:53
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記 」老闆、樂風集團創辦人周佩賢
突發
16小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
20小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
4小時前
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
影視圈
6小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
3小時前
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
時尚購物
23小時前
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
21分鐘前