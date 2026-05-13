宏福苑執拾︱居民哽咽訴百般滋味在心頭 願早日獲安排長遠居所

大埔宏福苑五級大火慘劇發生半年，早前7幢災廈居民分三輪上樓執拾後，大廈中唯一沒被大火波及的宏志閣，居民自去年12月首次上樓後，今日（13日）至下周日( 17日），獲批第二度上樓執拾物件。其中住六樓的林女士偕兩子女執拾後，坦言「百般滋味在心頭」，「個心好沉重，點都放唔得低！」

林女士由於家園新裝修過，屋內有很多家具及電器都是新購的，今次未能搬走，「希望政府盡快安排新居所，有長遠住所安居，就安排搬運公司，到時可車走啲新電器家具。」她今次帶走的都是駕駛工作時獲得獎項，包括安全獎、服務獎以及26年來工作生涯的紀念品。

她哽咽道，「執就執唔晒，始終幾十年嘅家，乜嘢都喺度，乜都想拎走，依家只係剩返啲回憶！」她想再上樓執拾，但要等政府落實安排居民長遠居所。她自言會將業權賣予政府，「我依家個腦其實好混亂，我想快啲畀我哋安頓好，我都退休啦，唔想咁挑剔，估唔到人算不如天算，希望安排到新居所。 」

宏志閣7樓居民張先生從事五金行業，今日下午他返回單位執拾時表示，上次上樓以執拾證件為主，而今次則主要執拾謀生工具，包括鑽床和鋸床等。談及日後居住安排，張先生坦言不想重返宏志閣單位居住，「伶伶丁丁得一棟，好多嘢都要重新整，拆（樓）又大塵，加上而家個收購價都差唔多，咪自己選擇過另一個地方」。