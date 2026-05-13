今年首季投資騙案升16% 涉款增幅8成 中銀香港推「防騙宣傳車」加強防騙教育

騙徒手法層出不窮，為提升防騙技巧識別騙局，中銀香港獲得香港金融管理局及警務處反詐騙協調中心支持，推出「防騙教育號」及「防騙裝甲號」兩架流動宣傳車，以互動形式走訪港九新界十數個地點，向市民宣揚防騙及反洗錢知識。啟動禮今日(13日）於沙田新城市廣場一期舉行。警務處處長周一鳴出席啟動禮時表示，踏入2026年，騙案形勢仍值得關注，今年首季數字錄得9400多宗騙案，較去年同期微跌6%，但涉及金額卻增至18.5億元。

周一鳴續稱，其中投資騙案錄得1500宗，涉款9.2億元，較去年同期上升16%，受害群組約1200多名長者或退休人士被騙，較去年同期增加三成，損失金額高達5.3億元，增幅接近8成。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜致開幕辭。梁國峰攝

警務處處長周一鳴指要持續防騙工作。梁國峰攝

損失金額不單止只是數字，受害人特別是長者，他們勤勞一生，安享晚年的血汗錢，受害人除蒙受金錢損失，同時承受心理創傷。層出不窮的騙案手法，顯示反詐騙工作仍路途遙遠。有關宣傳計劃要持續到位，走進社區，為達至精準防騙，將長者及退休人士群組，以及投資騙案分別定為今年的重點宣傳對策及項目，宣傳工作包括製作防騙粵劇，與電訊商合作教育長者安全使用智能電話，向提取退休金人士作出防騙宣傳，以及邀請財經界KOL在節目中加入投資騙案的資訊等。

另方面，警方會繼續連同金管局及銀行業界打擊詐騙產業鏈，在洗黑錢罪行方面，去年錄得9000多宗洗黑錢案件，較2024年增加四成，涉及金額更超過一倍，大部份用傀儡戶口收取清騙款，今年首季警方拘捕1400多人涉及騙案及洗黑錢罪案，當中9成是傀儡戶口持有人。要阻止詐騙活動蔓延，定要從源頭入手。

周一鳴提醒市民戶口要「唔租、唔借、唔賣」，切勿貪小便宜成為犯罪份子的幫兇。他指每逢阻止一個傀儡戶口的開立，挽救不只個人，更加是一個家庭，甚至是社會的廣泛利益。今日宣傳車啟動禮向大眾宣傳一個訊息，就是反詐、反洗黑錢工作不能止步，要積極進取，將相關資訊滲入社區，每名市民均應響應。