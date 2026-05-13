猜猜我是誰｜兩長者接「兒子」來電被騙20萬元 警拘27歲男起回部分款項

電話騙案不絕，兩名長者墮入「猜猜我是誰」騙案，誤信騙徒是他們的兒子，涉款20萬元。警方於昨日（12日）以「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕一名27歲本地男子。

上周五（8日）警方接獲一名79歲婆婆報案，指早前她接獲一名男子來電，對方自稱是其兒子，需要錢應急，要求她準備5萬元現金。婆婆信以為真，並按對方指示於同日中午，在葵涌石蔭東邨附近將現金交予騙徒，騙徒收款後隨即離去。

葵青警區人員經調查，並透過「銳眼」計劃翻查大量閉路電視片段，鎖定一名涉案的27歲本地男子。昨日（12日）葵青警區重案組聯同情報組、葵涌分區特遣隊採取聯合行動，其間發現該名疑犯於同日中午時分，在青衣區接觸另一名88歲老翁，人員隨即上前截停相關人士。

調查顯示，該名88歲老翁於早前亦墮入另一宗「猜猜我是誰」電話騙案，誤以為兒子被捕。他按騙徒指示，向該名男子交付15萬元，作為「保釋金」。警員當場以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕該名27歲男子，並在他身上起回全數15萬元的騙款。被捕人正被扣留調查，警方表示正調查被捕人有否涉及其他騙案，不排除有更多人被捕。