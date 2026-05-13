海關搗牛潭尾鐵皮屋「場中場」私煙倉 拘3男女涉洗黑錢1130萬

香港海關早前在元朗牛潭尾搗破一個私煙倉庫，檢獲約220萬支私煙，經進一步財富調查後，以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕3名男女，相信他們處理犯罪得益，涉款高達1,130萬元。

海關人員在馬鞍山富安花園拘捕一名男子。梁國峰攝

今年1月12日，海關人員突擊搜查位於牛潭尾的一個鐵皮場，檢獲約220萬支懷疑私煙，估計市值約990萬元，應課稅值約730萬元，並拘捕一名37歲本地男子。涉案的鐵皮場位置偏僻，並以「場中場」佈局作掩飾；鐵皮場內再設另一更隱蔽的鐵皮場，作為私煙倉庫。人員除了檢獲超過10種不同牌子的私煙，並發現一本與私煙活動有關的紀事簿。當中記載大量資料，包括不同私煙的牌子、疑似庫存的日期和私煙的數量。

海關跟進調查期間，發現一些和私煙交易有關的詳細紀錄，並相信有人處理與私煙活動相關的犯罪得益。海關財富調查科於是對被捕的37歲男子展開財富調查，發現自2025年起，被捕人不僅利用個人戶口，還利用其35歲女朋友的戶口，接收販賣私煙的款項。

男子涉嫌「洗黑錢」被捕。

調查顯示，這些款項主要來自一些散客，透過轉數快轉帳。被捕的35歲本地女子，明知款項與售賣私煙有關，卻仍然提供戶口處理這些款項，並直接將提款卡交給男友操控，涉嫌參與「洗黑錢」。海關人員根據調查所得，追查「上游」私煙來源，再鎖定另一名31歲本地男子，他涉嫌供應私煙予案中37歲男子作為分銷，兩人透過現金進行交易。

財富調查科再就被捕人的戶口作資金流分析，發現自2021年至2025年，兩名男子的戶口有大量不明來歷的款項、入帳出帳情況，交易次數高達數千次，平均每月逾百次；亦涉及逾千名個人交易對手。兩人分別處理650萬元和480萬元不明來歷資金，相信是犯罪得益。

男子被海關拘捕。

這些資金快進快出，例如今日入帳，平均兩至三日就會出帳給予第三方戶口。交易屬過渡性質，用於短暫存放資金，銀行戶口維持低結餘，呈現典型的洗黑錢特徵，交易模式亦與被捕人報稱任職倉務員和洗車公司職員不相稱，相信兩人除了販賣私煙，亦進行洗黑錢活動，處理犯罪資料達1,130萬元。

昨日（12日），海關財富調查科採取代號為「利劍」的行動，搜查5個住宅單位，以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕上述3名男女，包括37歲本地男子、35歲本地女子和31歲本地男子，他們分別報稱是倉務員、售貨員和洗車公司職員。海關稱，3人獲保釋候查，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。