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珍惜生命｜九龍城女子家中燒炭 當場不治

突發
更新時間：20:53 2026-05-12 HKT
發佈時間：20:53 2026-05-12 HKT

今日（12日）下午1時許，警方接獲報案，指一名43歲姓周女子在九龍城太子道西211號的寓所內企圖自殺。人員接報到場，發現事主倒卧睡房床上，旁邊有一盤燒過的炭，經檢驗後證實當場死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。

現場為九龍城太子道西211號一單位。曾志恆攝
現場為九龍城太子道西211號一單位。曾志恆攝

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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