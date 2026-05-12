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九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記」老闆、樂風集團創辦人周佩賢

突發
更新時間：23:22 2026-05-12 HKT
發佈時間：20:53 2026-05-12 HKT

九龍城太子道西211號，周二（12日）下午1時許警方接獲報案，指一名43歲姓周女子在寓所內懷疑輕生。警員接報到場，發現事主倒卧睡房床上，旁邊有一盤燒過的炭，證實當場死亡。警方現場沒有檢獲遺書，尋死原因仍在調查。據悉，死者為地產發展商樂風集團的創辦人及主席周佩賢。她亦為安安飲食集團創辦人，近年參與餐飲生意，最知名為楚撚記大排檔。

消息指，周佩賢患有抑鬱症多年，需定期複診及服藥。大約一星期前，她向朋友透露自己公司面對嚴重財政壓力，但表明不會尋死。周二凌晨兩時她獨自回家，當時並無異樣，惟至下午時分其朋友收到她的尋死訊息，於是報警求助，可惜最終未能阻止悲劇發生。

翻查資料，洋名Carol的周佩賢，2004年畢業於港大土木工程系，其後留學英國取得金融碩士學位，2012年創立樂風集團，初期公司專注於工廈翻新及拆售，近年轉戰市區收購及重建，項目涵蓋高端住宅、零售及工商物業。近年她亦涉足餐飲業務，包括楚撚記大排檔、安安燒、WOFT火鍋撚等品牌，惟目前只剩下楚撚記仍在營運。

相關新聞：樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤

近年樓市疫後見頂回落，過去低息、高槓桿的地產發展模式受挑戰，樂風大角咀的商業項目One Bedford Place於今年2月淪為銀主盤，遭東亞銀行接管並推出市場放售，市值約18億元，當時樂風回應指，與銀行保持密切溝通，並就相關物業積極接洽潛在買家，致力尋求最佳交易安排。

周佩賢亦為安安飲食集團創辦人，近年參與餐飲生意，最知名為楚撚記大排檔。楚撚記FB圖片
周佩賢亦為安安飲食集團創辦人，近年參與餐飲生意，最知名為楚撚記大排檔。楚撚記FB圖片

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青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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