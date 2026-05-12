大埔海濱公園44歲男墮地浴血 送院不治
更新時間：20:08 2026-05-12 HKT
發佈時間：20:08 2026-05-12 HKT
發佈時間：20:08 2026-05-12 HKT
大埔海濱公園近回歸塔，今日（5月12日）下午3時許，一名男子被發現浴血倒地昏迷。救護員接報趕至，將男子送往大埔那打素醫院，可惜最終搶救無效不治。
現場所見，事後回歸塔對開地面血跡斑斑，附近枱凳被拉起封鎖範圍禁止靠近。警員經初步調查，相信44歲姓吳男事主從紀念塔墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，男子尋死原因仍待調查。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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