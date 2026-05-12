大埔海濱公園44歲男墮地浴血 送院不治

大埔海濱公園近回歸塔，今日（5月12日）下午3時許，一名男子被發現浴血倒地昏迷。救護員接報趕至，將男子送往大埔那打素醫院，可惜最終搶救無效不治。

現場所見，事後回歸塔對開地面血跡斑斑，附近枱凳被拉起封鎖範圍禁止靠近。警員經初步調查，相信44歲姓吳男事主從紀念塔墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，男子尋死原因仍待調查。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

現場為大埔海濱公園近回歸塔。曾志恆攝

現場地面血跡斑斑。

附近枱凳被拉起封鎖範圍禁止靠近。