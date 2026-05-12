屯門公屋單位藏430萬元毒品私煙 25歲無業男被拘控

警方經深入調查，昨日（5月11日）突擊搜查屯門一間公屋單位，以「販運危險藥物」及「非法管有應課稅品」罪拘捕一名25歲、報稱無業的本地男子，並檢獲32袋共約11公斤的懷疑氯胺酮，以及2579包共逾5.1萬支的未完稅香煙，合共市值超過港幣430萬元。消息指，涉案男子懷疑負責收貨，與家人租住涉案單位。他已被暫控相關罪名，明日（5月13日）在粉嶺裁判法院提堂

新界北總區反三合會行動組第一隊主管高級督察胡諾軒提醒市民，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及終身監禁；此外根據《2025年控煙法例(修訂)條例》，涉及未完稅煙草相關罪行目前最高罰款已提高至罰款200萬港元及監禁7年；另外根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法。警方呼籲市民切勿以身試法。

新界北總區反三合會行動組第一隊主管高級督察胡諾軒交代案情。曾志恆攝