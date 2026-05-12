Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

漁護署檢控本地船長及5內地漁民 涉非法使用蛇籠捕魚

突發
更新時間：19:26 2026-05-12 HKT
發佈時間：19:26 2026-05-12 HKT

漁農自然護理署近日留意到香港東南面水域有船隻非法使用蛇籠捕魚，遂與警方在昨日（五月十一日）於蒲台附近水域採取聯合執法行動。行動期間，警方人員於上午約10時截停一艘涉嫌使用蛇籠捕魚的本地船隻進行調查，漁護署人員從船上檢取一批捕魚工具（包括蛇籠和絞轆）。

經調查後，一名本地船長及五名內地過港漁工涉嫌違反《漁業保護條例》，今日（5月12日）已被落案控告，案件將於明日（5月13日）在東區裁判法院提堂。

涉事本地船隻。
涉事本地船隻。

任何人士在本港水域使用船隻捕魚時，其船隻必須已根據《條例》登記及按其本地漁船登記證明書上所列出的捕魚方法捕魚。本地漁船登記證明書有關浸籠部分的登記條件亦指明任何摺疊式浸籠不得以任何方式與另一浸籠連接，或其任何一面伸展後的長度不得超過五米。因此，使用蛇籠捕魚亦屬違法。違者一經定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁六個月。

漁護署發言人強調，政府一直致力打擊香港水域的非法捕魚活動，漁護署會繼續加強巡邏和嚴格執法。

部分被檢取的蛇籠。
部分被檢取的蛇籠。
部分被檢取的絞轆。
部分被檢取的絞轆。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
社會
7小時前
李家鼎暴瘦終見轉機 李泳豪夫婦悉心照料見曙光 鄧兆尊寸爆大仔勸搵工 吳家樂拒評楊思琦
李家鼎暴瘦終見轉機 李泳豪夫婦悉心照料見曙光 鄧兆尊寸爆大仔勸搵工 吳家樂拒評楊思琦
影視圈
8小時前
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
12小時前
六旬男女長洲公眾碼頭疑似口交 認有違公德各判80小時社服令 女方：會重新做人
六旬男女長洲公眾碼頭疑似口交 認有違公德各判80小時社服令 女方：會重新做人
社會
3小時前
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
好去處
2026-05-11 14:04 HKT
連鎖燒味店唐順興大劈價！叉燒/滷水鴨飯每盒$20 送鹹蛋+甜酸菜 限定3分店全日供應
連鎖燒味店唐順興大劈價！叉燒/滷水鴨飯每盒$20 送鹹蛋+甜酸菜 限定3分店全日供應
飲食
7小時前
食足7個鐘！尖沙咀$168點心放題 任食72款點心/小菜/粉麵飯 免加一茶芥
食足7個鐘！尖沙咀$168點心放題 任食72款點心/小菜/粉麵飯 免加一茶芥
飲食
8小時前
蓮香樓上環新店搬遷重開！外牆金龍鳳猶如大阪金龍拉麵 震撼造型勢成新地標
蓮香樓上環店搬遷重開！外牆金龍鳳猶如大阪金龍拉麵 震撼造型勢成新地標
飲食
7小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
2小時前