Canvas系統遭入侵︱警接兩宗求助個案 騙徒扮修復漏洞趁機呃個人資料詐騙

網上教育平台Canvas遭黑客組織ShinyHunters攻擊，涉及全球2.75億名用戶受影響，本地多間教育機構及院校，包括理大等逾7萬名學生及員工資料外洩。警方表示暫時收到兩宗求助個案，指涉事系統或數據均儲存在本港以外的地方，介入時存在挑戰，將透過國際刑警組織，與其他相關國家交流，盡量了解相關情况。

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網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪表示，警方至今收到兩宗求助個案，其中一宗報案涉及本地教育機構，指表示未能登入Canvas，發現平台可能出現網絡攻擊，向警方求助；另一宗為本地市民使用電腦時收到通知，指Canvas系統出現漏洞需要修復，並出現技術支援版面，要求當時人致電求助，以解決相關問題，實為誘騙市民透露個人資料或進行下一步詐騙。該名市民識穿騙局後，主動向警方提供資料，並無損失。

網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪表示，警方就Canvas遭黑客組織攻擊一事，接獲兩宗求助個案。曾志恒攝

林焯豪稱，警方從不同海內外情報來源了解事件，得悉涉事系統或數據均儲存在本港以外的地方，介入時存在挑戰，將透過國際刑警組織，與其他相關國家交流，盡量了解相關情况。他又強調任何網上雲端平台都有風險，呼籲巿民選擇工具時需留意網絡安全，使用時要特別留意相關平台的網絡安全可靠度，例如應用時需考慮是否將個人資料放在平台，如果不放進雲端平台，是否可進行備份，當有關平台未能提供服務時，有沒有其他配套方式幫助日常的工作。