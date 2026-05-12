港商誘澳門男投資酒店餐廳呃240萬元 被捕時聲稱騙款已輸光還債

一名五旬香港男商人兩年前聲稱投資澳門某酒店內兩食肆，可獲取豐厚利潤回報，誘騙當地一名男子投資240萬港元入股。事主至店舖開業事始知並無此事。涉案男商人近日經港珠澳大橋入境澳門被捕，並表示騙款已輸光及還債。

被捕男子姓陶，54歲，香港人，報稱商人，於2024年經朋友介紹，認識一名中年澳門男子。陶男於2024年2月向事主謊稱可代為投資澳門中區某大酒店內兩間籌備食店，投資回報豐厚，聲稱120萬港元可入股10%，其後再以裝修為由，要求對方追加投資140萬港元。

港男訛稱投資澳門酒店食肆

司警在被捕男子身上搜獲3000港元及1部手提電話。司警圖片

事主不虞有詐，親自查看店舖裝修後信以為真，於2024年2月至11月合共向陶男轉賬240萬港元。不過，兩食肆於去年5月1日開業，事主遲遲未獲告知有關分紅，到場核實後始得悉食店從未委託陶男尋找投資者，亦未收取相關款項。

事主經考慮於去年11月7日報案，司警接手調查。至周日（10日）晚上，陶男經港珠澳大橋口岸入境澳門時被截獲，並在他身上搜獲3000港元及1部手提電話。他向司警報稱騙款已用於還債及賭博，昨日（11日）以巨額詐騙罪移送檢察院處理。