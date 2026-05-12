警隊「奮進行動」30年熱血傳承 擂台父子兵打出逆襲人生

想像一下，11歲的你放學不是去補習，而是被警察爸爸帶去和邊緣青年一起揮汗打拳！這就是現任警察學院體能教官吳家豪的童年。

「拳擊超累人！」家豪笑說。當年爸爸公務忙，為兼顧親子時間，乾脆帶他一起去義教「奮進行動」的拳擊班。「很慶幸當年跟着爸爸，和那班年輕人一起受訓﹑流汗，不僅練就我的意志，更讓我決定跟隨爸爸的腳步加入警隊！」

吳家豪（左）與父親見證無數迷惘少年透過拳擊重拾自信。

熱血警爸：「奮進行動」開國功臣

家豪口中的拳擊班，是今年滿30周年的「奮進行動」所舉辦的義教青年活動之一。他爸爸—退休督察吳捷斌正是開國功臣。

明日（5月13日）最新一期《警聲》報道這對最強父子檔，其中吳爸爸表示：「1996年，警隊想用運動幫助曾受警司警誡的年輕人走回正軌，計劃初名為『突破行動』。」他笑言：「負責活動的同事，知道我懂打拳，所以捉我一起去當義工。我認為活動很有意義，便一口答應，亦特意帶同家豪參加。活動反應超好，後來還加入了欖球、跳舞等項目，最後改名為『奮進行動』。」

最強父子檔：小跟班蛻變特警及教官

當年擂台邊的小男孩，後來當過機場特警，更勇奪世警會拳擊銀牌！如今家豪接過爸爸的拳套，同樣成為義務拳擊導師，父子倆成了最佳拍檔。

吳家豪（右）認為兒時參與拳擊班的經歷練就了他的意志。

用拳擊打出精彩逆襲人生

「打拳如人生，步伐節奏一有錯失，難免要吃對手拳頭，但只要及時調整，一樣可以逆襲打出KO。」家豪常鼓勵學員。

30年來，父子倆看着無數迷惘少年在擂台上找回自信，把他們本在街頭惹事的衝動化為人生動力。不少學員後來更加入紀律部隊或成為社工，去幫助下一個迷途知返的孩子。

用生命影響生命

這對父子兵的擂台歲月，正是警隊「心繫社會」的縮影。除日常警務工作外，公餘化身「人生導師」，用生命影響生命。以揮拳的力量與陪伴的感染引導青年找回自我價值，帶領他們重回正軌，成為社會的正面力量。

「奮進行動」計劃自一九九六年創立，由現役及退休警務人員擔任義工，旨在透過提供不同種類的運動培訓，幫助邊緣青年建立正確價值觀。

吳家豪（右）兒時被父親帶到拳擊班，與其他邊緣青年一同接受訓練。