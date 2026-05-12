警機場截「飛機豬」偷運25公斤氯胺酮市值近千萬元 30歲馬來西亞漢落網

販毒集團網上招募「飛機豬」安排他們到歐洲提貨後偷運到港，一名馬來西亞男子為3萬元報酬，將毒品帶返港，毒品調查科經深入調查後鎖定該個跨境販毒集團。人員昨日(11日)採取行動，在香港國際機場以「販運危險藥物」罪拘捕一名30歲馬來西亞籍男子，並檢獲約25公斤懷疑氯胺酮，市值約港幣970萬元。

毒品以寵物糧食做包裝作掩飾。

警方展示檢獲的毒品及行李箱。

毒品調查科行動組高級督察陳源勳講述案情

毒品調查科行動組高級督察陳源勳講述案情時表示，經調查後，警方相信有販毒集團在社交平台招募俗稱「飛機豬」的販毒成員，安排他們到歐洲提取毒品，再偷運到香港。昨日探員在香港國際機場入境大堂內，截查一名由米蘭抵港的外籍男子，並在海關人員協助下，在其行李中搜出9包以「寵物糧食」包裝、共重25公斤懷疑氯胺酮，探員隨即將該男子拘捕。

被捕30歲男子持外國護照入境，現正被警方扣查，稍後被暫控一項販運危險藥品罪名，明日（13日）早上在西九龍裁判法院提堂。

警方指，販毒集團往往以免費旅遊或報酬作招徠，以吸引或招募其他人加入其毒品旅行團做「飛機豬」到海外國家或地區偷運毒品抵港。市民不應輕易相信該等聲稱搵快錢工作，因世界上並無免費午餐，而參與販毒活動，只會令你斷送前途。

警方重申，以任何形式協助販毒，均屬違法，販毒亦屬嚴重罪行，根據香港法例第134章危險藥物條例，一經定罪，最高可判罰款500萬元及終身監禁。