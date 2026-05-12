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銅鑼灣大廈魚缸疑遭倒入洗衣液毒魚 警列虐待動物調查

突發
更新時間：14:34 2026-05-12 HKT
發佈時間：14:34 2026-05-12 HKT

銅鑼灣禮頓道42-56號一幢大廈，今（12日）早上10時，警方接獲居民報案，指發現放置在地下三個魚缸的水有白色泡，懷疑被人倒入洗衣液，警方及愛協人員接報到場，發現魚缸內的30條魚包括錦鯉及金魚仍然生存，警方經初步調查後，列作殘酷對待動物處理。

 

報案人為大廈業主立案法團主席杜先生，他指魚缸屬法團所有，一直放置在大廈地下，飼養七條錦鯉及多條金魚至今約五年，原意是給附近的小學生經過時觀賞；惟近期發現魚缸多次被人惡意掟煙頭，取走濾水器十次八次，部分魚因此死亡，之後又買過新魚再養。他透露，早年曾與一劏房租客結怨，未知是否有關。

杜說：「原本養咗7條錦鯉，依家只死剩呢條，成400蚊。之前曾報警處理，今朝發現3個缸都係泡，即刻換咗10幾次水，依家啲魚呆呆滯滯，唔肯食嘢。」

 

 

 

 

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