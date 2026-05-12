銅鑼灣住宅大廈魚缸疑遭倒入洗衣粉毒魚 警列虐待動物調查
更新時間：16:25 2026-05-12 HKT
發佈時間：14:34 2026-05-12 HKT
發佈時間：14:34 2026-05-12 HKT
銅鑼灣發生殘酷對待動物案。今（12日）早上10時，警方接獲禮頓道42至56號禮智大廈的法團主席報案，指發現放置在地下三個魚缸的水有白色泡，地上遺有白色粉末，懷疑被人倒入洗衣粉。警方及愛協人員接報到場，發現魚缸內共有約17條錦鯉，經初步調查，案件列殘酷對待動物，交由灣仔警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。至於該些錦鯉，經檢查後沒有受傷，已交由報案人照顧。
大廈業主立案法團主席杜先生為報案人，他指魚缸屬法團所有，一直放置在大廈地下，飼養七條錦鯉及多條金魚至今約五年，原意是給附近的小學生經過時觀賞；惟近期發現魚缸多次被人惡意掟煙頭，取走濾水器十次八次，部分魚因此死亡，之後又買過新魚再養。他透露，早年曾與一劏房租客結怨，未知是否有關。
杜說：「原本養咗7條錦鯉，依家只死剩呢條，成400蚊。之前曾報警處理，今朝發現3個缸都係泡，即刻換咗10幾次水，依家啲魚呆呆滯滯，唔肯食嘢。」
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