青衣長康邨及青華苑深夜停電 附近街燈及交通燈一度熄滅 中電：5700客戶受影響

青衣深夜發生大停電事故。周一深夜時分，多名青衣居民在網上社交平台表示，長康邨及青華苑出現大規模停電情況，附近一帶交通燈及街燈熄滅。從居民上載的照片可見，現場漆黑一片，部分大廈的後梯仍有燈光照明。多輛消防車事後趕往現場調查，並在現場戒備。

警方指，周一（11日）晚上11時55分許，接獲多個相關停報告，當中包括青華苑華豐閣電錶房冒煙。另外，周二凌晨12時15分，警方接報獲長康邨康祥樓一單位位戶報案，指煮食期間停電，爐頭起火，事件中無人受傷。

至凌晨約12時19分，區內大部分地方陸續恢復供電，不過青華苑華豐閣當時仍未恢復電力供應。據了解，上址電錶房懷疑因過熱短路「跳掣」，導致大樓停電，預計兩至三小時後恢復電力。

《星島頭條》網記者凌晨到場所見，華豐閣地下大堂及對開公園仍然停電，約40名居民到樓下了解。中電人員正於現場進行搶修，亦派出流動發電機到場協助。



中電發言人表示，11日晚上約11時51分，中電位於青衣區的11千伏供電系統出現故障，影響約5700名客戶的電力供應。中電透過遙距復電，並即時派員到場檢查及搶修，於28分鐘內為約5350名客戶恢復供電。中電正安排臨時供電 ，全力為餘下受影響客戶恢復供電。中電社區支援隊與客戶經理亦與客戶緊密聯繫，提供適切支援。