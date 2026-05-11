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葵涌物流場殘破貨櫃惹疑 海關檢2400萬元私煙「倉底貨」 一男被捕

突發
更新時間：22:58 2026-05-11 HKT
發佈時間：22:58 2026-05-11 HKT

海關税收罪案調查科人員今日（11日）在葵涌進行反私煙行動，檢獲約540萬支懷疑未完稅香煙，市值約2,400萬元，應課稅值約1,800萬元，並拘捕1名59歲本地男子。 海關指今次檢獲的私煙，被藏於鏽跡橫生的貨櫃內，相信已囤積多時屬「倉底貨」，不排除海關近期全方位嚴厲執法，令私煙集團的物流鏈明顯受到打擊，導致不法分子將封存已久的存貨翻出，試圖在供應短缺時矇混過關。

海關下午於葵涌一帶進行反私煙巡邏，於區內一個露天物流場內發現一個40呎舊貨櫃，外殼鏽蝕嚴重，連同拖架顯得異常殘破。人員隨即入內調查，打開貨櫃檢驗後，共檢獲約540萬支懷疑未完稅香煙，並拘捕一名59歲報稱物流場負責人的本地男子。

海關相信私煙經由海路運抵本港，而涉案貨櫃鏽跡橫生，部分金屬表面剝落，連同貨櫃封條亦呈現長年被棄置的殘破狀態，估計私煙已囤積倉庫一段長時間屬典型「倉底貨」。

海關表示，今次行動顯示海關近期全方位嚴厲執法下，私煙集團的物流鏈明顯受到打擊，市面上私煙供應出現斷層，導致不法分子不得不鋌而走險，將藏於殘破舊櫃、封存已久的存貨翻出，試圖在供應短缺時矇混過關。海關會繼續調查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。

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