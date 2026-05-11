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旺角後巷垃圾桶棄病犬案 警查天眼拘女情侶 揭有人疑涉走私動物

突發
更新時間：19:44 2026-05-11 HKT
發佈時間：19:44 2026-05-11 HKT

旺角黑布街後巷垃圾桶內，上周六（5月9日）驚現一隻年幼患病的金毛尋回犬，相信是遭人棄置，引起關注。至今日（5月11日），警方表示經調查後，今早於何文田拘捕一對女性伴侶，並於她們單位內再發現另外3隻狗，揭發案件背後有人疑涉走私動物。

警搜屋發現另有3狗 愛協帶走照顧

案件當日由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進，至今日警方表示，人員透過銳眼計劃翻查閉路電視片段及情報分析後，今早在何文田一單位內拘捕一對女子（28及39歲），涉嫌殘酷對待動物。據悉被捕兩女為伴侶關係，懷疑有人透過社交平台購買狗隻，然後走私來香港。

涉案兩女正被扣查，案件由旺角刑事偵緝支援隊（動物專隊）跟進。另外，警方亦在單位發現多3隻狗，由愛護動物協會人員到場帶走照顧。

事發於上周六（5月9日）早上10時許，旺角黑布街104號後巷有清潔工人報案，表示在垃圾桶內發現一年幼狗隻，懷疑是被人遺棄。相關狗隻為金毛尋回犬，約2至3個月大，其健康欠佳，眼睛發炎四肢抽搐，被發現時遭多袋垃圾覆蓋，身上沾有潲水及辣椒油。

警員當日接報後趕至調查，相信狗隻曾被人不恰當對待，將案件列作殘酷對待動物，由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進，而該狗隻亦獲愛協人員帶走照顧。

相關報道：狗B遭遺棄旺角後巷垃圾桶 眼流分泌物手腳抽搐 全身沾有潲水辣椒油

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