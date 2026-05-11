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凱施餅店創辦人蕭偉堅墮樓亡 涉案工廈昔日設麵包工場丟空逾年 銀主公開出售

突發
更新時間：14:26 2026-05-11 HKT
發佈時間：14:26 2026-05-11 HKT

前凱施餅店創辦人兼東主70歲蕭偉堅，昨(10日)下午被發現在觀塘偉業街建邦工業大廈墮樓斃命。今（11日)早上《星島》記者重返現場，發現建邦工業大廈及相連的南華工業大廈全幢均已空置，樓上亦無麵包工場，附近保安員更直言兩幢工廈已丟空逾一至兩年，樓下亦貼滿街招，滿地垃圾，沒人打理，工廈外牆掛上廣告牌指兩幢相連工廈被銀主及接管人公開出售。

工廈地下牆身貼滿街招，滿地垃圾。梁國峰攝
工廈地下牆身貼滿街招，滿地垃圾。梁國峰攝
工廈外牆掛廣告牌指工廈由銀主及接管人委託公開出售。
工廈外牆掛廣告牌指工廈由銀主及接管人委託公開出售。

相關新聞 : 觀塘工廈疑現賊蹤 麵包工場男東主追尋期間疑失足墮樓亡

事發的建邦工業大廈，連同毗鄰的南華工業大廈，原本幾乎全數由蕭偉堅或相關人士持有。昨日蕭在建邦工廈視察時，發現工場後門被人打開，疑有賊人潛入，於是與員工分頭搜索。他爬出天台棚架視察，途中疑失足墮下，倒臥3樓冷氣機喉管位置，被救出送院惜已回天乏術。

蕭偉堅經營的凱施餅店為本地老字號，集團高峰時期聘請約800名員工，他更曾被譽為「良心老闆」，事事親力親為。至2022年，蕭偉堅被指拖欠薪金及強積金供款，並被業主入稟追租及要求收舖的凱施餅店。在2024年，「凱施」被法庭頒令清盤，同年蕭偉堅因未能償還欠貸被法庭頒令破產。蕭氏家族持有的多個物業，成為銀行盤並相繼被售出。

 

 

 

 

 

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