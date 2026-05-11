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馬航客機香港赴吉隆坡 起飛期間爆胎拖離跑道

突發
更新時間：11:24 2026-05-11 HKT
發佈時間：11:24 2026-05-11 HKT

香港國際機場發生航機事故。今日（11日）早上9時20分，警方及消防接獲報案，指赤鱲角暢航路1號、香港國際機場一架編號MH079的馬來西亞航空客機，出現輪胎爆裂。救援人員到場戒備，幸事件中無人受傷。其後涉事客機駛被拖離跑道區，停泊於停機坪。

據了解，涉事航班原定於早上8時45分由香港出發，並預計於中午12時45分降落吉隆坡國際機場。現場消息稱，事發時客機於跑道準備起飛，突然傳出一聲巨響且機身劇烈震動，需急煞停下，前輪胎爆裂。受事故影響，航班被迫延誤，機上乘客其後下機由穿梭巴接載離開，事故原因有待調查。

機場管理局回覆《星島頭條》查詢表示，今日約上午9時18分，馬來西亞航空一班前往吉隆坡的航班MH079，於南跑道起飛時因客機的技術問題而需中止起飛，客機在減速期間輪胎爆裂，並且離開跑道停在滑行道等候支援。機管局即時按既定程序，安排牽引車將有關飛機拖離滑行道並返回停機位，事件中無人受傷。

機場南跑道按既定程序暫時關閉進行檢查，其間其他航班須轉用中跑道起飛，航班升降運作大致正常。南跑道已於上午10時05分完成檢查並重開。

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