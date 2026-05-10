觀塘七旬翁疑尋賊蹤墮樓亡 消息：死者為凱施餅店創辦人蕭偉堅

觀塘一名七旬麵包店東主今日（10日）疑追尋賊人蹤影期間，不幸失足墮樓身亡。消息指，死者為凱施餅店創辦人兼東主蕭偉堅，警方封鎖現場進行調查，追緝在逃賊人的蹤影。據了解，蕭在偉業街157號華南工業大廈開設麵包工場，今日下午他與員工發現相鄰的建邦工業大廈後門被人打開，懷疑有人潛入大廈爆竊，於是進行搜查。據知建邦工業大廈與華南工業大廈之間有棚架，有麵包工場的職員抵達頂樓時見到蕭爬出大廈棚架，未幾失足墮樓，跌落3樓冷氣槽。

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曾被譽為「良心老闆」 2024年破產

翻查資料，蕭偉堅為潮洲人，1980年中七畢業後獲母親打本開設「凱施餐廳」，並與四名弟妹共同經營，以售賣麵包及港式奶茶為主。1990年初，蕭偉堅將餐廳轉型為餅店，易名「凱施餅店」，售賣每天新鮮製造的蛋糕及麵包，最後發展成連鎖式餅店。蕭偉堅其後開設「麵包秀」及「半熟工房」，集團高峰時期聘請約800名員工，他更曾被譽為「良心老闆」，事事親力親為。

至2022年，蕭偉堅被指拖欠薪金及強積金供款，並被業主入稟追租及要求收舖的凱施餅店。在2024年，「凱施」被法庭頒令清盤，同年蕭偉堅因未能償還欠貸被法庭頒令破產。

另外，建邦工業大廈及南華工業大廈分別為一幢9層及8層高的相連工廈，地下為地廠，樓上為工作室，總地盤面積約17,280方呎。第一太平戴維斯指，原由凱施餅店或相關人士持有（觀塘偉業街155號建邦工業大廈全幢，及偉業街157至159號南華工業大廈約88.9%不可分割業權份數（不包括3樓）），在2024年由銀主及接管人推出放售，意向價約5.1億元。