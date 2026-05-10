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中九龍幹線兩重型車隧道內追逐狂飆 兩司機涉危險駕駛被捕

突發
更新時間：18:47 2026-05-10 HKT
發佈時間：18:39 2026-05-10 HKT

中九龍幹線日前發生懷疑狂亂駕駛事件，網上有車Cam影片見到一輛密斗貨車與一輛拖頭於隧道管道內高速行駛，其間多次無視雙白線左穿右插，互相爭路，兩車一度幾乎碰撞。消息指，警方以涉嫌危險駕駛拘捕兩名涉案司機，稍後將交代案情。

據了解，51歲姓黃男子為拖頭司機，而貨車司機則為一名48歲巴基斯坦裔男子。黃男5月8日下午5時許沿中九龍幹線往啟德方向行駛，其間被鄰線的貨車撞到側鏡，於是上前追截，兩車多次在管道內切線左穿右插，險象環生。

相關新聞 : 有片｜中九龍幹線兩重型車疑鬥氣狂飆 隧道內左穿右插追逐 電單車急避險捱撞

據了解，事件發生於上周五（8日）下午5時許，地點為中九龍幹線油麻地段往啟德方向。從網上流傳片段可見，當時隧道內車流不算稀疏，涉事拖頭及密斗貨車沿途不斷響咹，並高速於多條行車線之間穿插。最初拖頭沿中線高速駛至，密斗貨車其後突然切線，兩車開始互相爭位，期間多次貼近對方車身行駛。

其中一段由尾隨車輛拍攝的片段可見，密斗貨車突然由中線切入左線，其後再突然轉回中線，迫使後方拖頭轉向右線閃避。未幾密斗貨車再向右逼近，兩車距離一度極近，幾乎碰撞，拖頭其後減慢車速，密斗貨車則切入右線並駛至前方。

另一段影片則顯示，當時一輛電單車原本沿中線行駛，惟見兩輛重型車高速逼近後，立即轉往左線並刻意拉開距離，避免遭波及。有車內乘客目睹情況後驚呼，形容「兩架玩緊嘢」，又提醒司機「小心啲」，擔心發生意外。

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