好市民獎｜挺身而出助擒「巴士老鼠」 機警車長：視而不見如助紂為虐

協助撲滅罪行不分你我。任職巴士車長8年的任傑貽，去年4月駕駛巴士往返天水圍期間，留意到一名男子趁其他乘客熟睡時趁機偷取財物，他毫不猶豫挺身而出上前喝斥，力保乘客財產不失，及後車長更向到場的警員提供有力證據，協助警方將疑犯繩之於法。任先生憑藉高度警覺性及見義勇為的精神，榮獲本屆「好市民獎」，他強調若對罪惡視而不見等同助紂為虐，希望藉此鼓勵身邊人在關鍵時刻要挺身而出，共同守護社會安全。

記者 麥鍵瀧

事發於去年4月的一個清晨，巴士司機任傑貽當時正駕駛巴士往返天水圍一帶，在停車等候燈位期間，他習慣性地觀察車內情況，赫然發現巴士上層有異。

巴士司機任傑貽(中)、警員鄧彥章(左）及倪瑞謙(右)上年4月成功制止一宗發生於巴士內的盜竊案，保障了乘客的財產安全。

「好市民獎頒獎典禮2025」於三月十四日舉行。香港中華總商會會長蔡冠深博士（右）頒發「好市民獎」予得獎者任傑貽。

任先生憶述，當時車廂上層僅有3名乘客，包括兩名坐在前排、正在熟睡的女乘客，以及一名坐在後排男子。他發現該名男乘客形跡可疑，鬼鬼祟祟由後排走上前，於樓梯口徘徊打量，卻不見有下車的意欲。

該男子見四周無人，突然將手伸進女乘客的斜孭袋，動作明顯。任先生在監控畫面中認定發生竊案，他立即拿起車廂麥克風大聲喝止：「你在做甚麼？停手！我看到你的行為，不要亂來！」

突如其來的喝斥聲令疑人當場呆立，亦驚醒了兩名女乘客。任先生將巴士駛至總站後，沒有開啟車門，並聯絡站頭同事協助看守及報警，將疑犯困在車內直至警方趕抵，警察到場成功將該名男子拘捕。任職巴士司機8年的任先生指，自己亦是首次遇上類似情況，當刻未有考慮太多，「只覺得自己不能視而不見，看見懷疑偷竊事件，一定要挺身而出，絕不能助長這些不當行為。」

好市民獎勵計劃在1973年推出，向積極協助警方防止或偵查罪案、逮捕罪犯的市民頒發獎金，以示嘉許。1984年增設全年最傑出好市民獎，進一步推廣好市民獎勵計劃，以鼓勵更多市民協助警方撲滅罪行。即掃二維碼了解更多資訊。

《好市民獎系列》影片，講述部分得獎個案的詳情及得獎人的分享。即掃二維碼觀看影片。

警方接報後迅速到場，其中到場的警員倪瑞謙憶述，當時疑犯仍在狡辯，惟任先生清楚講述其窺伺及下手的完整過程，並提供車廂閉路電視片段給警方作調查，協助警方成功拘捕疑犯，「任先生的高度警覺性，值得表揚。他提供的資料與閉路電視證據，同樣是案件的關鍵。」

另一位協助處理案件的警員鄧彥章提醒，市民在公共交通工具上應該時刻保持警惕，即使是疲累時，亦要抱緊個人財物並確保拉鍊拉好。他特別讚揚任先生在關鍵時刻挺身而出，「每人多出一分力，而非視而不見，已經可以協助警方撲滅罪行。」

獲得本屆「好市民獎」的任傑貽笑言，未有預料會因此獲獎，作為一名專業車長，必須時刻保持「一眼關七」，不單要看清路面情況，更要時刻留意車廂內外的細微變化，遇到不義之事更要挺身而出，「我希望鼓勵其他同事和市民，多留意、多關心，幫人其實只是一個瞬間的決定。」