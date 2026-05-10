海關機場破行李藏毒案檢140萬元毒品 六旬男旅客涉4宗罪被捕
更新時間：16:48 2026-05-10 HKT
發佈時間：16:48 2026-05-10 HKT
發佈時間：16:48 2026-05-10 HKT
香港海關昨日（9日）在香港國際機場偵破一宗旅客販運毒品的案件，共檢獲約2.25公斤懷疑海洛英、4粒懷疑威而鋼及26枝未完稅香煙，估計市值共約140萬元，並拘捕一名男子。
一名61歲的男旅客今日從馬來西亞吉隆坡飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李中發現共重約2.25公斤的懷疑海洛英，並在其手提行李內檢獲4粒懷疑威而鋼及26枝未完稅香煙，遂把該名男子拘捕。
經調查後，這宗案件的被捕人士已被控以一項販運危險藥物罪、一項管有第一部毒藥罪、一項管有應課稅品罪及一項未有向海關人員申報管有應課稅品罪，案件將於明日（11日）在西九龍裁判法院提堂。
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