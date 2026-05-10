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沙田禾輋邨23歲青年疑財困 飛墮平台送院亡

突發
更新時間：10:30 2026-05-10 HKT
發佈時間：10:30 2026-05-10 HKT

今日（10日）早上8時07分，沙田禾輋邨一名男子墮樓，倒臥在厚和樓對開平台。救援人員接報趕到，事主昏迷被送往沙田威爾斯親王醫院搶救，惜終告不治。

警方在現場檢獲遺書，證實死者是23歲姓王男住戶，相信他因受金錢問題困擾，從大廈一走廊墮下，其死因有待驗屍後確定。

 

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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