屯門華都花園兄弟爆衝突 14歲少年捱斬頭手受傷 17歲胞兄被捕

屯門發生傷人案。今日（9日）晚上7時許，警方接獲報案，指一名14歲少年於屯利街1號華都花園的寓所內，被胞兄用刀斬傷，導致頭、眼及手部受傷流血。其後他由44歲外傭帶到大堂報警求助。

警方接報到場調查，以涉嫌傷人拘捕傷者的17歲胞兄。據悉外傭亦將涉案利刀帶走，交由警方跟進。傷者清醒由救護車到屯門醫院治理，至於其胞兄情緒激動，亦由救護車送院檢查。

消息稱，捱斬的14歲少年就讀中三，而被捕的兄長是中四學生，但他自小患有自閉症，需定期覆診。由於家中空間有限，兩兄弟的母親於一年前搬開居住，每逢周末兩兄弟的其中一人，會到母親家裏過夜。事發時疑兩兄弟正討論本星期誰到母親家裏居住，詎料言談間雙方發生爭執，有人取來約26厘米長菜刀，怒斬胞弟的右面、額頭及右手各一刀；外傭見狀制止並奪刀報警。目前案件交由屯門警區刑事調查隊第7隊跟進。