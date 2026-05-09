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警夥團體科學園舉辦動物市集 助流浪毛孩尋家 推廣尊重生命

突發
更新時間：20:16 2026-05-09 HKT
發佈時間：20:16 2026-05-09 HKT

由新界南總區及新界北總區防止罪案辦公室聯合主辦的第四屆「寵愛一生・同遊科學園 2026」動物市集，於今日（5月9日）在香港科學園第二期中庭長廊（金蛋）圓滿舉行。活動吸引大批市民攜同寵物到場支持，場面熱鬧，成功向社會推廣「守護動物・尊重生命」的理念。

是次活動以照顧動物「醫、食、住、行」為主題，聯合多間動物救援機構及企業，全方位推廣動物福利。延續警隊「動物守護・社區大使」計劃精神。活動透過寓教於樂的方式深化市民尊重生命的價值觀，進一步鞏固警隊與社區的聯繫。

活動成果豐碩 領養反應熱烈

活動設有「溫暖領養行動」，聯合多間動物救援機構舉辦領養日，由專人講解領養流程，成功收集多份領養意向書，有望為待領養動物覓得溫暖家庭，實踐 「領養代替購買」的理念。為鼓勵領養文化，最終成功領養家庭更可獲贈寵物體檢服務。現場亦設有專業獸醫諮詢站，為市民解答飼養疑難，傳授寵物健康護理資訊。

創新元素引關注 科技與生命教育結合

今年活動一大亮點為首次登場的「專業服從示範」，環保署「智能機械犬」與真犬「狗狗社區大使」同台進行服從示範大比拼，結合科技創新傳揚「愛護動物」精神，吸引大批市民圍觀。此外，專業服從訓練體驗班由資深領犬導師親授訓練技巧，協助飼主提升人寵默契。有關訓練廣受在場市民好評，市民更表示有關知識能夠讓他們與自己的寵物建立更深厚的感情，充分體現生命教育的寶貴意義。

多元化活動深化教育效果

室內市集匯集多款寵物用品、營養保健品及創意周邊，滿足愛寵日常所需。兩棲爬行動物近距離接觸環節，讓市民親身感受大自然生物多樣性的奇妙。戶外攤位遊戲嘉年華集趣味與教育於一身，成功打造繽紛熱鬧的動物嘉年華，廣受市民歡迎。

持續推動動物福利工作

新界北及新界南總區防止罪案辦公室表示，未來將繼續擴展合作網絡，在區內 舉辦更多「動物守護・社區大使」計劃宣傳及領養活動，與社會各界攜手推動動物福利，共建寵物友善城市。 

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