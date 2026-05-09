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27歲港男呃個人資料騙財 再冒警誘受害人交信用卡 涉至少3案被捕

突發
更新時間：19:36 2026-05-09 HKT
發佈時間：19:36 2026-05-09 HKT

警方早前接獲報案，指有人透過社交媒體招聘廣告，藉為應徵者登記、辦理出糧安排、申請強積金和購買勞工保險等名義，向受害人索取身份證明文件、銀行戶口資料、提款卡及相關密碼等個人敏感財務資料。

一名受害人將其銀行卡交予騙徒後，騙徒便提取相關戶口的存款，人員經初步調查後，暫時錄得最少3宗有關個案，其中一名受害人損失高達21萬元。受害人其後向騙徒透露已向警方報案，騙徒於是冒充警務人員，並以調查案件為由，誘使該名受害人交出信用卡作調查之用，再用信用卡提款。

涉至少3未

警方在被捕人家中起回現金約13萬元。警方提供
警方在被捕人家中起回現金約13萬元。警方提供
一名27歲本地男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「冒充警務人員」被捕。警方提供
一名27歲本地男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「冒充警務人員」被捕。警方提供


警方透過翻查包括「銳眼」計劃的閉路電視片段及經情報分析後，昨日（8日）在元朗區拘捕一名27歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「冒充警務人員」。被捕人現正被扣查。人員其後在被捕人家中起回現金約13萬元，案件交由旺角警區刑事調查隊第十隊跟進。

警方呼籲市民切勿輕易將個人資料包括身份證明文件、銀行資料、提款卡、信用卡及相關密碼等交予第三方，以免墮入騙局。

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